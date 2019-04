CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN / L'Inter punta a piazzare un colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. A tal proposito, nelle ultime settimane Gundogan sembra aver sorpassato Ivan Rakitic. Il tedesco è un obiettivo maggiormente alla portata, al di là dell'ostacolo ingaggio da 8 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ieri, dopo il successo sul Crystal Palace, Guardiola ha annunciato che il classe '90 "non vuole rinnovare il contratto" in scadenza nel. Ciò significa che ilsarà costretto o quasi a cederlo in estate, onde evitare di perderlo a zero fra anno. A che prezzo? In Inghilterra si parla di una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro, alla portata comunque di Suning. Sull'ex Borussia Dortmund c'è comunque anche il