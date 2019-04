Calciomercato Napoli, via libera per Lazzari. Ma c'è anche la Lazio

CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI LAZIO COLOMBARINI SPAL FARES BONIFAZI - Manuel Lazzari continua a sfornare prestazioni importanti per aiutare la Spal a raggiungere la seconda salvezza consecutiva. Ma nel futuro dell'esterno destro c'è il salto in un club di alto livello, con l'interesse del Napoli datato e raccontato dalla nostra redazione in tempi non sospetti: "È un giocatore importantissimo, oggi è pronto per giocare in una squadra importante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non è stato chiuso niente con ile nessun altro - le parole del patron dei ferraresi,, a 'Calcio Napoli 24 Live' - A giugno vedremo, non siamo nelle condizioni per mettere i bastoni tra le ruote a un calciatore. Da parte di Napoli eci sono stati alcuni interessamenti". Altri calciatori della Spal che si stanno mettendo in mostra sono: " Fares è esploso nel girone di ritorno, puntevamo tanto su di lui e ha margini di crescita enormi. È normale che anche su di lui arrivino grandi squadre. Bonifazi? Non è ancora nostro, vedremo se sarà il caso di esercitare il riscatto".