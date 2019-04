JUVENTUS-AJAX CHAMPIONS MOURINHO CRISTIANO RONALDO - Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena domani all'Allianz Stadium di Torino. Si parte dal risultato di 1-1 dell'andata, gol di Cristiano Ronaldo e David Neres. Una partita complicata, con i 'Lancieri' pronti a mettere in difficoltà gli uomini di Allegri.

E anche Josémette in guardia la Juventus: "Penso che l'Ajax sia l'unica squadra a giocare senza pressione - le sue parole alla tv portoghese 'RT' -dovevano vincere, le squadre inglesi sono lì per vincere.giocano sempre per vincere. Dell'Ajax nessuno dice che devono vincere, ma possono farlo. Rispetto a due anni fa, sono migliorati e i giocatori hanno più esperienza. Affrontare la Juventus è una sfida difficile, ma per loro è possibile".