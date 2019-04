p>FIORENTINA PIOLI / All'indomani del pareggio casalingo ottenuto contro il, laquesta mattina ha tenuto un allenamento mattutino agli ordini di Vincenzoe del suo staff tecnico.Secondo però quanto riportato da 'Radio Bruno Toscana', stamani al centro sportivo 'Davide Astori' c'era anche Stefano Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo le dimissioni consegnate qualche giorno fa e l'arrivo sulla panchina viola di Montella, Pioli è tornato in quella che è stata la sua casa per un anno e mezzo ma non ha incontrato né i giocatori né il suo successore ma soltanto il club manager Giancarlo Antognoni e il ds Carlos Freitas. Dopo aver lasciato al centro sportivo la macchina aziendale usata in questo arco di tempo, il tecnico ha portato via gli ultimi effetti personali dal proprio ufficio.

