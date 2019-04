CALCIOMERCATO INTER MILAN RIBERY/ Cresce l'attesa per sapere quale sarà la prossima squadra di Franck Ribery: l'esterno francese del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nella prossima estate e non lo rinnoverà con i bavaresi, lasciando così la squadra dopo 12 anni con più di 400 partite all'attivo.

Una grande occasione per diversi club, pronti a puntare sulle qualità del classe 1983 desideroso ancora di dare tanto al mondo del calcio. Negli ultimi mesi Milan e Inter hanno sondato il terreno ma secondo quanto riportato da "Kicker", Ribery ha ricevuto alcune offerte milionarie dal Qatar e altre dall'Australia, anche se il francese al momento preferirebbe la prima destinazione. In pole sembrerebbe esserci l'Al-Sadd.

