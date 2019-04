CALCIOMERCATO SERIE A KOMPANY PARAMETRO ZERO MANCHESTER CITY SCADENZA CONTRATTO - Vincent Kompany è il capitano del Manchester City, ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo e le voci sul suo futuro di moltiplicano.

Il 33enne difensore belga può diventare un'occasione interessante per i club dellaa caccia di esperienza e qualità per il reparto centrale, ma lo stesso calciatore rimanda ogni discorso: "Quando sei in un club da così tanti anni (dal 2008, acquistato dall'Amburgo, ndr), è quasi come avere a che fare con i tuoi familiari - le sue parole riportate dal 'Mirror' - Si possono avere screzi o andare sempre d'accordo, ma alla fine una soluzione si trova sempre. È cosi che la penso, dunque non c'è motivo di speculare sulla questione. Tutto avverrà all'interno e senza problemi. Sono pronto a giocare per altri dieci anni, ogni mattina mi sveglio sempre più motivato".