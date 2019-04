p>CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO / L'avventura in Spagna diè già arrivata al capolinea? Nel gennaio della passata stagione, la dirigenza dellostrappava alper la cifra clamorosa di 120 milioni di euro ma è da quattro mesi che le prestazioni dell'exsono deludenti e così il suo futuro è tutto ancora da scorpire. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato stamani da 'Sport', è in programma un incontro imminente tra la dirigenza del Barcellona e Coutinho: un face to face destinato ad avere un peso fondamentale in vista della prossima finestra di mercato. Con la Juventus che sarà una delle tante spettatrici, al pari di Manchester United e Paris Saint-Germain.

