p>CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO BAYERN MONACO / In questo finale di stagione non sono ammesse distrazoni: Nicolòvuole trascinare lain Champions League mentre i top club europei sono pronti a portarlo via dalla capitale dopo un solo anno in giallorosso. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Su tutti sembra esserci in pole il Bayern Monaco. Hasan Salihamidzic, vecchia conoscenza del calcio italiano e attuale direttore sportivo del club bavarese, ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato questo possibile scenario di mercato: ''Ultimamente stiamo seguendo diversi profili. Conosciamo tanti giocatori ma aspetteremo la fine della stagione: solo allora faremo i nostri compiti e vedremo cosa fare. Vogliamo rinforzarci, è chiaro, ma aspettiamo la fine della stagione, poi ne riparliamo”.

