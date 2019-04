PARMA-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE D'AVERSA GATTUSO - Dopo il pareggio a reti bianche nel derby emiliano contro il Sassuolo, il Parma apre la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Ospite dei ducali di Roberto D'Aversa, che cerca punti decisivi in chiave salvezza, è il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri nel turno precedente hanno battuto la Lazio in una sorta di spareggio per un posto nella prossima Champions League e cercano un risultato positivo per tenere a debita distanza le inseguitrici.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-MILAN

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo. All. D'Aversa

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

