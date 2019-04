Inter-Roma, Nainggolan vs Zaniolo: ecco cosa dicono i numeri

INTER ROMA NAINGGOLAN ZANIOLO - La scorsa estate fece molto discutere lo scambio di calciomercato tra Inter e Roma. I nerazzurri acquisarono Radja Nainggolan dai giallorossi per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e del giovane Zaniolo. L'esplosione di quest'ultimo e gli infortuni del belga palesarono il fatto che l'affare lo avevano fatto i capitolini. Spalletti ha sempre difeso però le sue scelte, rimandando il giudizio al termine della stagione e preferendo far parlare la classifica.

Nella settimana che porta allo scontro diretto di San Siro, i meneghini vantano 6 punti di vantaggio ed hanno una sorta di match point per la

Per quanto riguarda il confronto tra Nainggolan e Zaniolo, invece, i numeri parlano chiaro: c'è un sostanziale equilibrio tra i due. Considerato che sono scesi in campo quasi lo stesso numero di minuti (1986 il romanista e 1954 l'interista, ndr), lo score è di 4 gol a testa. Da un lato, quando segna il 'Ninja', i nerazzurri vincono sempre; dall'altro quando va in rete il baby talento azzurro, i giallorossi non perdono mai: due successi e due pareggi. Spalletti e Ranieri si affidano a loro per la corsa Champions.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui