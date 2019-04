CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / In questo finale di stagione Daniele De Rossi si è caricato sulle spalle da buon capitano la Roma: la qualificazione in Champions League è tornata alla portata della squadra di Claudio Ranieri, trainata dal capitano giallorosso. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Dopo aver deciso la trasferta di Genova contro la Sampdoria, De Rossi è sceso in campo dal primo minuto in occasione della sfida casalinga contro l'Udinese.

Il centrocampista ha abbandonato il terreno di gioco proprio dopo il gol diche ha deciso la partita a causa di una nuova lesione muscolare ai flessori che sarà valutata oggi per capire l’entità. De Rossi salterà sicuramente la partita contro l'Inter ma potrebbe mancare anche per le prossime tre o quattro partite, ma si farà trovante per il finale di stagione.

E il futuro? Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nonostante i tanti guai fisici De Rossi non è ancora pronto ad appendere le scarpe al chiodo visto che il suo contributo lo può dare anche senza giocare trenta partite. Il suo senso tattico e la sua guida all’interno dello spogliatoio sono un patrimonio per la Roma che verrà.

