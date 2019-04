CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO KEAN / Potrebbe essere uno dei protagonisti domani sera nel match di Champions LeagueJuventus-Ajax. Moise Kean è l'uomo del momento in casa Juve, con il baby attaccante in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo con Mandzukic e Douglas Costa.

Ma è anche ila tenere banco in merito al 'Millennial' nato a Vercelli.

Prossimamente ci sarà infatti l'incontro tra il club della Continassa e Mino Raiola per discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2020. L'agente italo-olandese sarà a Torino nelle prossime ore per seguire la sfida di Champions con i 'Lancieri' e con la Juventus si potrebbe parlare anche degli obiettivi de Ligt e Pogba. Come scrive 'Tuttosport' c'è ottimismo per la firma per altre quattro stagioni fino al 2024, con corposo adeguamento dell'ingaggio in linea con quanto dimostrato dal classe 2000 nelle ultime settimane. La fumata bianca sull'accordo per il rinnovo di Kean potrebbe anche arrivare entro la fine della stagione.

