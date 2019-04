CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI ICARDI - La tregua in casa Inter sembra funzionare. Dal ritorno di Icardi in campo, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie ed un pareggio. L'attaccante argentino sembra essersi riappacificato con Perisic, che gli aveva lasciato calciare il rigore contro il Genoa ed al quale ha restituito il 'favore' ieri contro il Frosinone.

Il tutto con la benedizione del tecnico. Poi al termine del campionato, tutti potrebbero lasciare Appiano Gentile. Non è di questo avviso Sandro: "Secondo me Icardi e Spalletti restano anche il prossimo anno, mentre sarà Perisic ad andare via - ha detto il giornalista sportivo ai microfoni di 'Radio Sportiva' - In tanti, per primo, tornando indietro non farebbero tutto quel casino che non ha giovato a nessuno".