JUVENTUS AJAX CHIELLINI DOUGLAS COSTA / Cresce l'attesa per Juventus-Ajax, match di ritorno dei quarti di Champions League. Massimiliano Allegri scioglierà tra oggi e domani gli ultimi dubbi di formazione, con Giorgio Chiellini che rischia di saltare anche la sfida dell''Allianz Stadium' dopo lo stop di Amsterdam.

Il capitano bianconero non ha smaltito l'infortunio al polpaccio, conche si candida nuovamente ad affiancare Bonucci nel cuore della difesa bianconera.

Decisiva sarà la rifinitura di questo pomeriggio a Torino, dove verranno valutate anche le condizioni d Khedira e Douglas Costa. E il brasiliano potrebbe essere la sorpresa in avanti di Allegri in caso di via libera, con il baby Kean altra carta che tenta l'allenatore toscano. A rischiare il posto è Mandzukic, mentre Bernardeschi è in netto vantaggio su Dybala. Recuperato Emre Can, in ballottaggio con Bentancur permuta maglia fa titolare.



