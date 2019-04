DIRETTA ATALANTA EMPOLI - L'Atalanta ospita l'Empoli nel monday night della 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i bergamaschi di Gasperini hanno bisogno di vincere per sorpassare la Roma e raggiungere il Milan al quarto posto in classifica. Dall'altro i toscani di Andreazzoli hanno l'occasione di agganciare il Bologna al terzultimo posto e rilanciarsi in chiave salvezza.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Iličić, Zapata. All. Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Antonelli; Farias, Caputo.. All. Andreazzoli

CLASSIFICA: Juventus punti 84, Napoli 67, Inter 60, Milan 55, Roma 54, Atalanta* 52, Torino 50, Lazio* 49, Sampdoria 48, Fiorentina 40, Sassuolo 37, Cagliari 37, Parma 35, Spal 35, Genoa 34, Udinese* 32, Bologna 31, Empoli* 28, Frosinone 23, Chievo 11.

*Una partita in meno

