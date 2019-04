JUVENTUS AJAX CONVOCATI - Sono ventidue i convocati di Ten Hag per la sfida di domani sera all'Allianz Stadium' contro la Juventus per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dell'Ajax recupera de Jong uscito per infortunio nella sfida di sabato contro l'Excelsior.

Nella lista è stato inserito ancheche non potrà essere del match perché squalificato. Ecco l'elenco completo:

Andre Onana, Kostas Lamprou, Bruno Varela, Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallan, Daley Blind, Nico Tagliafico (squalificato), Donny van de Beek, Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dani de Wit, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Jurgen Ekkelenkamp

