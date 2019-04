CALCIOMERCATO MILAN KESSIE - Il comunicato ufficiale del Milan ha provato a ridimensionare il caso. Ma quanto fatto da Bakayoko e Kessie al termine della partita vinta contro la Lazio, con la maglia di Acerbi derisa, sembra proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il mediano ivoriano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnicolo aveva condannato subito nel post partita e gli altri due big rossonerinon hanno gradito affatto: lo stileè altra cosa rispetto a quanto fatto vedere dall'ex atalantino che aveva già finito i bonus nel derby con la scenata in panchina con. In campo Kessie è una pedina preziosa, ma il suo futuro all'ombra della Madonnina è tutt'altro che scontato: se in estate dovesse arrivare una buona offerta dalla, la cessione sarà agevolata.