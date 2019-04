Calciomercato Spal, Semplici annuncia l'obiettivo futuro

CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Leonardo Semplici voglioso di allenare club di caratura superiore. Il tecnico della Spal, analizzando la stagione in corso, ha parlato del suo futuro: "Da parte mia c'è l'ambizione di potersi migliorare. Mi auguro più avanti di avere questa esprienza. Il mio futuro parte dal presente, dove l'obiettivo è la salvezza della Spal. Sono concentratissimo su questo obiettivo - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Le partite diminuiscono e la tensione in campo è differente, si vede un calcio più concreto. Difetti del nostro calcio? Il lunedì siamo tutti bravi, questo è un aspetto che fa parte di noi italiani. Va preso nella giusta maniera, le critiche vanno accettate. Abbiamo due scontri diretti importantissimi per la classifica finale. Ce la giocheremo nel migliore dei modi. Non sarà facile, con l'Empoli sarà una gara difficilissima.

? Ci credevamo nelle sue qualità. Al massimo aveva fatto quattro gol nel campionato italiano, ci abbiamo lavorato e lui si è messo a disposizione. Lo abbiamo messo più vicino alla porta e abbiamo ottenuto risultati che all'inizio erano impensabili".

LA JUVENTUS - "Per affrontare una Juve in grande condizione e in un momento particolare ci voleva una prestazione importante. Adiamo avanti convinti di poter riuscire a ottenere il nostro obiettivo. Io leggo la formazione e vedo nove nazionali più Bernardeschi che è entrato. Leggo Spinazzola, Dybala, Kean, Barzagli, Bentancur. Sono giocatori difficili da battere con facilità. Abbiamo affrontato la Juve in un momento particolare, se poi vogliamo mettere in discussione questi calciatori si può dire tutto. La Spal ha fatto una partita importante, non ci siamo accontentati del pareggio. E' un merito innegabile dei nostri giocatori. Non è la prima volta che una piccola batte una grande. Quando succede magari la grande non è al top".

