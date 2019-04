INTER ICARDI PERISIC WANDA NARA / Mauro Icardi ha lasciato il rigore del raddoppio a Ivan Perisic nel posticipo di ieri sera che ha visto l'Inter vincere per 3-1 sul campo del Frosinone. Un gesto sorprendente visto che, almeno nella stagione in corso, il rigorista designato della squadra di Spalletti era stato sempre l'ex capitano quando in campo. Wanda Nara sottolinea il gesto del marito e punge il club nerazzurro: "Per me vale più questo gesto che qualunque gol fatto perché è una cosa bellissima per quello che si è visto.

Anche perché è il primo poi che va da Perisic a dargli il cinque. Evidentemente gli ha chiesto di tirarlo lui e Mauro gli ha detto di sì. Non è detto che debbano essere amici - le parole della moglie-agente di Icardi alla trasmissione 'Tiki Taka' - Sai che vedo io? Che gli hanno tolto la fascia e i rigori. Ma non gli toglieranno mai la felicità di giocare all'Inter".

Poi siparietto con Ciro Ferrara, che avanzava dei dubbi su chi fosse il primo rigorista dell'Inter: "Allora, chi è il primo rigorista? Sono forse io?", risponde sarcastica Wanda Nara portandosi anche il vestito sulla bocca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui