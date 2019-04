CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Beppe Marotta ha fatto il punto sulla stagione dell'Inter tra campo e mercato. L'a.d. nerazzurro stamane è intervenuto in diretta su 'Radio anch'io Sport': "Il passaggio da una società all'altra comporta delle difficoltà oggettive, che sono quelle di conoscere l'ambiente e il club. Ho fatto circa otto anni nella Juve, circa dieci nella Sampdoria. Gap con la Juve? Quello che posso garantire è l'esperienza, componente importante in questo mondo pieno di insidie. La Juve può recitare un ruolo da professionista ancora per tanti anni. Il gap è legato al fatturato e alla possibilità di acquistare calciatori più importanti. Ci sono diversità tra la Juve e altre componenti".

Inevitabili le domande sul futuro di Icardi: "Percentuali sono difficili da fare nel calcio. Il ragazzo sta acquisendo una grande esperienza professionale giorno dopo giorno. E' un patrimonio importante e ha un contratto di due anni. Al di là dei rinnovi, è uno dei migliori giovani attaccanti in circolazione. Tutte la valutazioni su di lui saranno fatte al momento giusto. La volontà della società è importante ma c'è anche la volontà del giocatore - prosegue Marotta - Frattura ricomposta? Assolutamente. Abbiamo gestito quelle situazioni straordinarie che fanno parte delle dinamiche di questo sport. Il gesto di ieri è molto bello, dimostra quanto lo spogliatoio sia unito. Tutti si concentrano sull'obiettivo della società". Sulla possibilità di uno scambio con Dybala, il dirigente non si è sbilanciato: "Ho sottolineato la valenza di Icardi. D'altro canto devo dire che Dybala, anche se al momento è in involuzione, è un giocatore molto forte. Ne ho apprezzato le qualità calcistiche e umane. La differenza la fa l'uomo. Dybala e Quagliarella sono uomini importanti e professionisti seri. Così come lo è Icardi, che deve fare esperienza".

Calciomercato Inter, Marotta parla di Spalletti e Conte

Tra le questioni importanti in casa Inter c'è anche il futuro dell'allenatore: "Spalletti resta? Sicuramente. Ha un contratto di due anni. L'Inter sta viaggiando secondo quelli che erano gli obiettivi. L'obiettivo di andare in Champions è alla portata. L'allenatore può raggiungere in pieno l'obiettivo prioritario. Spalletti non è un neofita, coi fatti ha dimostrato di ottenere risultati importanti - prosegue Marotta - Conte? Le voci sono una conseguenza del fatto che Conte è sul mercato e rappresenta un profilo di allenatore vincente. Io ho lavorato con lui e rappresenta la professionalità. Ha dimostrato di vincere con Juventus e Chelsea, ha fatto grandi cose con la Nazionale. E' normale che venga associato alle società. Sottolineo come Spalletti abbia creato una struttura di squadra in crescita. Spalletti è a pieno merito allenatore dell'Inter".

LA JUVE - "La Juventus è un modello vincente non solo per i risultati sul campo.

La condizionale per l'Inter è il fatto che in otto anni ha cambiato tre proprietà. Ancora oggi non c'è una solidità. Alcuni soggetti vanno quindi a esternare ciò che alla Juve non vanno ad esternare. Scudetto? Nelle ultime settimane si dice che il vero scudetto è la lotta per la Champions. Il Napoli sta viaggando a una media di undici punti in meno rispetto alla passata stagione. La Juve cresce e le altre non riescono a stare dietro. Scudetto o Champions? E' molto più difficile vincere una Champions. La differenza è legata al fatto che in Champions ci sono circostanze favorevoli che ti aiutano, nei campionati alla fine i valori assoluti vengono fuori. Si può lottare anche col coltello tra i denti e tentare di dare fastidio. Ajax? La Juve ha due risultati dalla sua, anche se l'Ajax gioca allo stesso modo in casa e fuori. La Juve ha le carte in tavola per superare il turno".

STADIO - "E' una situazione importante. E' un asset patrimoniale fondamentale: attraverso lo stadio le società patrimonializzano un bene. Ha una valenza commerciale: lo stadio deve garantire certe caratteristiche, come il senso dell'ospitalità, debellare la violenza. Uno stadio vissuto come un'entità dove puoi vivere la socialità tutti i giorni garantisce ricavi importanti. Alla Juve ora si viaggia alla media di 50 o 60 milioni di introiti".

MERCATO - "Pavoletti e Quagliarella? Pavoletti lo conosco da avversario, Quagliarella ho avuto il piacere di gestirlo in due società, come Sampdoria e Juventus. Quagliarella è l'esempio di longevità calcistica. Sottolineo il grande valore, ma le dinamiche che caratterizzano il mercato di una società come l'Inter sono diverse. Quagliarella è un grande professionista e uomo".

LE VOCI - "La volontà della proprietà è quella di migliorare le performance di anno in anno. Dobbiamo affrontare il mercato cercando di puntellare questa rosa. Stiamo definendo Godin, dobbiamo trovare giocatori che possano condizionare positivamente i compagni. Ci sono paletti difficili nel fair play finanziario".

IL CAMPIONATO - "Anticiparlo? Abbiamo oggi un consiglio di Lega, affronteremo questo argomento. Col calendario che c'è adesso saremmo la Lega che inizierà più tardi rispetto alle altre. Ci saranno problematiche a fine campionato: lo stadio 'Olimpico' deve essere consegnato ala Uefa prima".

VAR - "Son favorevole alla tecnologia, che sta aiutando a eliminare gli errori. La grande difficoltà sta nella valutazione del rigore, specialmente se causato da fallo di mani. Difficoltà che nasce dalla cattiva interpretazione. Quando si deve disquisire sulla volontarietà, ritorniamo ancora nella soggettività. Sono auspicabili regole più semplici".

LOTTA SALVEZZA - "Falsata dalla Juve? Direi di no. Lo stesso Allegri ha dichiarato che il pensiero fisso della Juve è concentrarsi sulla Champions. In queste occasoni si cerca di tirare dietro la gamba pensando agli impegni di Champions. La Juventus partecipa ai campionati delle seconde squadre, è un apripista importante per gli scenari futuri".

