Juventus, Cassano attacca: scoppia la polemica!

JUVENTUS SPAL CASSANO / Non si placano le polemiche per la formazione mandata in campo dalla Juventus nel match di campionato perso contro la Spal. Allegri si è difeso dalle 'accuse' di campionato falsato, provenute in particolar modo dalle squadre rivali dei ferraresi nella lotta per non retrocedere. Così, anche Antonio Cassano, ospite negli studi di 'Tiki-Taka', ha detto la sua su quanto accaduto nell'ultimo week-end: "Le squadre impegnate nella lotta salvezza fanno bene a lamentarsi, non mi è piaciuta la scelta di Allegri di mandare in campo i ragazzi.

Bisogna sempre scendere in campo per vincere. Se l'è andata a cercare la Juve - commenta l'ex attaccante -? Per me è fortissimo, lui ha risentito del mancato approdo alla Juve ed è andato in una piazza non facile, ma tecnicamente è forte".

Le parole di 'Fantantonio' hanno scatenato molteplici reazioni sul web: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulla tua squadra del cuore. Se da un lato in tanti hanno approvato le sue dichiarazioni, dall'altro i sostenitori bianconeri hanno difeso le scelte del loro tecniche sottolineando l'importanza maggiore della prossima sfida di Champions League contro l'Ajax.

