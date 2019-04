CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Il 3-1 sul campo del Frosinone avvicina l'Inter all'obiettivo Champions.

Tiene banco però anche il futuro di Lucianoin casa nerazzurra: "Sono state fatte delle allusioni per tutta la settimana e io ho risposto che in fondo si faranno i conti. Riesce anche a me chiacchierare e mi riesce anche scrivere, anche se ci metto un po' più di tempo", ha detto nella conferenza stampa post-gara il tecnico di Certaldo.