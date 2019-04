MILAN LAZIO KESSIE ACERBI DEL PIERO / Non si placano le polemiche dopo il 'caso' Kessie-Bakayoko nel post-gara di Milan-Lazio, con i due rossoneri che hanno messo in mostra la casacca di Acerbi davanti ai tifosi della curva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sulla questione è intervenuto anche Alessandrodagli studi di 'Sky Sport': "Lo scambio della maglia è un momento sacro. Se noi esageriamo in quello è sbagliato, è come lo spogliatoio. Se non l'avessero fatto ora staremmo parlando di un gesto bellissimo: ovvero lo scambio della maglia, dopo il battibecco", le parole dell’ex capitano della Juventus.