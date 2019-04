FROSINONE INTER NAINGGOLAN / Torna al gol Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha aperto le marcature nella vittoria per 3-1 dell'Inter sul campo del Frosinone: "Debito con Spalletti? Ho sempre cercato di dare il massimo.

Ho avuto degli infortuni di troppo e non sono riuscito a dare quello che volevo. Ma adesso l'importante è dare il meglio in ogni gara. La partita contro la? E' uno scontro diretto per entrambe. Mi spiace giocarlo contro di loro, ho lasciato lì tanti bei ricordi e tanti amici. Il calcio però è questo: sono un giocatore dell'Inter e devo dare tutto per questa maglia anche se ho rispetto per la Roma".