SERIE A FROSINONE INTER NAINGGOLAN SPALLETTI/ L'Inter espugna il Benito Stirpe di Frosinone grazie alle reti di Radja Nainggolan e Ivan Perisic su calcio di rigore. Proprio il belga, dopo 20 minuti, di testa sblocca la sfida. Bello l'assist di Danilo D'Ambrosio. Qualche minuto più tardi, Perisic dal dischetto raddoppia e i nerazzurri vanno a riposo sullo 0-2. Nella ripresa cambia tutto e il Frosinone ci crede, soprattutto dopo la rete di Francesco Cassata.

L'Inter gioca di rimessa e, in due occasioni, si divora la rete del game over con Mauro, non al top della lucidità. Dopo il forcing finale dei ciociari si chiude la sfida con i nerazzurri che, grazie alla rete di, strappano tre punti fondamentali nella corsa Champions. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 52*; Torino 50; Lazio 49*; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 31; Empoli 28*; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA PARTITA IN MENO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui