JUVENTUS AJAX CHIELLINI / La Juventus potrebbe rinunciare nuovamente a Giorgio Chiellini nel return-match dei quarti di Champions League contro l'Ajax. Il capitano bianconero, già out all'andata ad Amsterdam, sembra destinato a saltare anche la gara di Torino in programma martedì sera.

Filtrerebbe pessimo infatti sulle condizioni dell'esperto difensore, che non ha ancora smaltito del tutto il problema al polpaccio.

Lo staff medico dei campioni d'Italia non vorrebbe rischiare nuove ricadute anche in ottica futura e di un'eventuale semifinale, con Rugani candidato quindi ad affiancare nuovamente Bonucci nel cuore della retroguardia di Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio rifinitura decisiva invece per Douglas Costa e Khedira, mentre l'allenatore livornese riavrà a disposizione Emre Can: il tedesco ex Liverpool è in ballottaggio con Bentancur per una maglia da titolare in mediana.

