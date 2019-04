CHIEVO NAPOLI DI CARLO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha commentato la sconfitta col Napoli che ha di fatto siglato la retrocessione aritmetica della sua squadra in Serie B: "Siamo tutti molto arrabbiati e delusi. Sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato ma quando c'è poi ti delude.

Il Napoli oggi ha schierato la sua miglior formazione e noi abbiamo dato tutto, da domani si riparte con un nuovo capitolo. Spero che la rete segnata da Cesar possa darci qualcosa in vista delle ultime sfide del campionato". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Di Carlo ha poi chiosato sulla sfida fra Napoli ed Arsenal in programma giovedì al San Paolo: "Avranno bisogno di una partita impeccabile, aiutati dalla spinta di uno stadio come il San Paolo. Ho fatto anche il mio in bocca al lupo ad Ancelotti".

