CHIEVO NAPOLI ANCELOTTI/ Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la vittoria del Bentegodi con il Chievo: "Ci toglie del peso addosso, ne avevamo molto. Avevamo qualche timore, non eravamo sciolti, il gol di Milik ci ha rilassato un pò. La riunione? E' giusto così, si soffre tutti. Soffre la società, soffrono i tifosi e i giocatori, questo è un gruppo molto sano, dobbiamo focalizzarci bene sulla partita di giovedì, mi aspetto un grande aiuto dal nostro pubblico".

Sui dubbi di formazione in vista dell'Arsenal: "Scegliere è sempre difficile, volevo mettere una formazione affidabile da un punto di vista caratteriale, è vero anche che c'era un po' di difficoltà nel recupero e la squadra ha reagito bene fisicamente, credo che alla fine ce la farò (ride, n.d.r.)".

Sulla partita di giovedì e l'affermazione di Milik da centravanti: "Siamo stati sorpresi da questa forte pressione che loro avevano, nella seconda parte la partita è cambiata e credo che le opportunità le abbiamo avuto, è una partita dove si deve sempre giocare molto in verticale. La scelta del non utilizzo di Milik era legata ad una scelta di verticalità. E' una possibilità di giocare così, l'ho preservato molto nella prima parte della stagione, per il mercato estivo dovremmo star tranquilli non ci saranno più voci sul grande attaccante".

