CHIEVO NAPOLI KOULIBALY / C'è la firma di Kalidou Koulibaly sul trionfo del Napoli che a Verona batte il Chievo per 1-3 e lo condanna ufficialmente alla Serie B rimandando allo stesso tempo la festa scudetto della Juventus. La testa, però, ora è tutta per l'Europa League con il ritorno del doppio confronto con l'Arsenal che attende gli azzurri, chiamati all'impresa dopo la sconfitta per 2-0 a Londra.

A suonare la carica, subito dopo il fischio finale del match del 'Bentegodi', è il difensore senegalese ai microfoni di 'Sky': "Sappiamo che siamo stati in difficoltà giovedì, ma sappiamo anche che se giochiamo al nostro livello facciamo belle partite come oggi. Dobbiamo essere fiduciosi e crederci sempre fino alla fine. Non volevamo prendere gol oggi perché è importante per la fiducia della squadra, peccato per questo gol finale, ora dobbiamo crescere su questo e faremo del nostro meglio giovedì. Sappiamo che siamo arrabbiati per l'andata e vogliamo mostrare il vero viso del Napoli, dobbiamo farlo giovedì. Se facciamo la nostra partita possiamo battere chiunque. Da inizio stagione aspettavo il gol, oggi ho avuto la fortuna di farne due però ora siamo concentrati sulla gara di giovedì. Abbiamo tutte le possibilità, siamo una squadra di livello e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo mettere pressione e saremo pronti".