Chievo-Napoli 1-3, Koulibaly e Milik rimandano la festa Juve. Gialloblu in Serie B

CHIEVO-NAPOLI 0-2 MILIK KOULIBALY SCUDETTO JUVE SERIE B - Festa Scudetto ancora rimandata per la Juventus, dopo la sconfitta di ieri contro la Spal: il Napoli di Carlo Ancelotti batte, come prevedibile, il fanalino di coda Chievo in trasferta e sale a quota 67 punti in classifica. Il verdetto di giornata è, però, amaro per i gialloblu di Mimmo Di Carlo che retrocedono matematicamente in Serie B. Apre le danze Kalidou Koulibaly con un colpo di testa su calcio d'angolo, mentre nella ripresa arriva la seconda rete a firma di Arek Milik con un chirurgico sinistro dalla distanza.

Chiude defintivamente la sfida ancora Koulibaly con un potente sinistro che trafigge Sorrentino al minuto 81. A rendere meno amara la pillola, ci pensa Cesar con un preciso colpo di testa allo scadere. Match controllato senza problemi dagli azzurri che possono così guardare con maggiore entuasiasmo al ritorno dei quarti di finale dicontro l'di Unai: si parte dal 2-0 dell'andata.

CHIEVO-NAPOLI 1-3

15' Koulibaly (N), 64' Milik (N), 81' Koulibaly (N), 90' Cesar (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 57; Milan 55; Roma 54; Atalanta 52; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11



