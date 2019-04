Calciomercato Juventus e Inter, il retroscena che allontana ulteriormente Jovic

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC / Il colpo Eder Militao è solo l'antipasto di un calciomercato che vedrà il RealMadrid grande protagonista con investimenti enormi. E la prossima nuova stella in arrivo al 'Santiago Bernabeu' potrebbe essere il giovane Luka Jovic, bomber da 25 gol alla prima stagione con l'Eintracht Francoforte che gli sono valsi le attenzioni di tutti i più importanti club europei.

Tra questi anche le italiane Juventus e Inter che però, secondo quanto filtra dalla Spagna, si sarebbero ormai arrese. CLICCA QUI per tutti gli ulteriori aggiornamenti.

Il Real infatti sarebbe sempre più vicino all'accordo e spunta anche un retroscena. Nonostante il forte pressing del Barcellona, l'Eintracht secondo 'As' avrebbe deciso di cedere Jovic (che tra l'altro non gradirebbe i blaugrana perché lo costringerebbero ad un ruolo secondario alle spalle di Suarez) ai madrileni in virtù anche degli ottimi rapporti consolidati tra le società negli ultimi anni. Oltre ai diversi affari già conclusi sull'asse Francoforte-Madrid, l'Eintracht sarà avversario del Real anche nel Trofeo Bernabeu 2020 e tra i club potrebbe avviarsi una partnership sempre più proficua. Per quanto riguarda le cifre dell'operazione Jovic, 'Marca' nelle ultime ore ha parlato di un'offerta addirittura da 70 milioni di euro.

