CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX BENFICA - Joao Felix continua a stupire. Il 19enne attaccante del Benfica è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale e le sue prestazioni non sono passate inosservate. La Juventus è accostata al calciatore da diverse settimane, complice anche la presenza in rosa del portoghese e compagno di Nazionale, Cristiano Ronaldo, e della mediazione del potente agente Jorge Mendes. Ma sulle tracce del calciatore ci sono tutti i top club europei: dal Real Madrid al Barcellona passando per i due club di Manchester, City e United.

La clausola rescissoria presente nel contratto di Joao Felix è pari a 120 milioni di euro, la società lusitana vorrebbe innalzarla a quota 180. Difficilmente, però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , per Joao Felix arriveranno offerte di questo livello. L'intenzione del Benfica sarebbe quella di ricavara 60/70 milioni di euro dalla cessione del prodotto del vivaio. CLICCA QUI per tutti gli ulteriori aggiornamenti. Non trova conferme, infine, la notizia di un'offerta , già rispedita al mittente da parte della Juventus per il calciatore da 75 milioni. Di certo, i bianconeri restano seriamente interessati a Joao Felix, per il presente e il futuro: vi terremo aggiornati.