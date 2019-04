SAMPDORIA GENOA GIAMPAOLO / La Sampdoria si è aggiudicata il derby di Genova battendo 2-0 i cugini rossoblù. Decisivi Defrel e Quagliarella a segno in una cornice di pubblico splendida esaltata anche dalle parole di Marco Giampaolo a 'Sky Sport' nel post-partita: "Ho detto alla squadra che dovevano giocare due gare, una dal punto di vista emozionale e una dal punto di vista tecnico- La partita è una corrida che ti fa spendere energie spesso inutilmente con isterismi dai quali dovevamo isolarci. Bisogna isolarsi dalle cose emozionali riguardanti il derby per concentrarsi sul campo. Cerchi di tenene la squadra impegnata mentalmente sulla preparazione della settimana. Pronti via e siamo andati in vantaggio, stessa cosa nel secondo tempo con il raddoppio.

Così diventa difficile per gli avversari e la Samp va in gestione. Non ci si sente nemmeno in questo clima, faccio fatica anche a far arrivare una voce ai ragazzi. Quando siamo arrivati allo stadio vedi i colori che si mischiano, un segno di grande civiltà, bellissimo".

DEFREL E QUAGLIARELLA - "Il terreno di gioco ultimamente è migliorato, sono stato sempre un po' critico in tal senso, questo per favorire lo spettacolo. Defrel è arrivato alla Samp con un po' di discontinuità, anche con infortunio e operazione. È un giocatore forte e completo, è un titolare, così come Quagliarella, Caprari e Gabbiadini. Sono in sette per tre posti avanti. A me Defrel piace molto. Sono più le cose che insegna Quagliarella a me che io a lui. Basta guardarlo in allenamento".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui