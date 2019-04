CALCIOMERCATO INTER XHAKA EMERY / Prende corpo il mercato dell'Inter che oltre a Godin per la difesa pare intenzionata a rinforzare anche il centrocampo. Nei giorni scorsi è emerso anche il nome dello svizzero Granit Xhaka, mediano dell'Arsenal abile in entrambe le fasi di gioco.

La conferma del possibile interessamento dei nerazzurri è arrivata nella giornata di oggi con l'edizione odierna del 'Sunday Express' che ha sottolineato come lo stesso tecnico dei 'Gunners', Unai, avallerebbe senza grossi problemi una trattativa con l’Inter. L'allenatore spagnolo gradirebbe infatti far cassa per incrementare un budget trasferimenti di 'appena' 45 milioni di sterline. Xhaka non è infatti imprescindibile per l'ex tecnico del Siviglia che lo lascerebbe andare a fronte di una giusta offerta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI