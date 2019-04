PAGELLE SAMPDORIA GENOA / Il derby della 'Lanterna' della 32a giornata di Serie A se lo aggiudica la Sampdoria, che ha battuto il Genoa grazie alle reti di Defrel e Quagliarella. Calciomercato.it propone pagelle e tabellino del match.

SAMPDORIA

Audero 6 - Ordinaria amministrazione per lui. Il Genoa fa pressione ma cocnlude poco nello specchio.

Sala 6 - Buona spinta, ma soprattutto buona prestazione in fase difensiva. Si accascia a terra al minuto 82, viene sostituito da Giampaolo. Dall'83' Bereszynski s.v.

Andersen 6 - Non corre mai rischi, autore di una prova senza sbavature.

Colley 6 - Attento nell'uno contro uno, preciso negli interventi. Limita bene Kouamé.

Murru 6,5 - Spinge moltissimo, dando una preziosa alternativa in sovrapposizione alla manovra blucerchiata.

Praet 6,5 - Il migliore del centrocampo doriano. Corre molto, proponendosi sulla trequarti e contibuendo con qualità negli ultimi metri.

Ekdal 6 - Pressa tanto, commettendo anche qualche fallo di troppo. Ma è arcigno come un derby che si rispetti richiede.

Linetty 6,5 - Un inizio col botto, in cui si libera con un bel tocco di Pereira in area e scarica in porta trovando la decisiva deviazione di Radu. Cala un po' nel secondo tempo la sua pressione in mezzo. Dal 57' Jankto 6 - Contribuisce a mantenere il doppio prezioso vantaggio, ma non è particolarmente brillante in fase di costruzione.

Ramirez 5,5 - Luci e ombre in una prestazione che evidenzia qualche limite quando si tratta di velocizzare la giocata negli ultimi metri.

Defrel 7 - Pronti via e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, mettendo in rete l'assist al bacio di Quagliarella al 2' e restituendo in qualche modo il favore al compagno nella ripresa, quando guadagna il calcio di rigore che vale il raddoppio doriano. Dal 71' Gabbiadini 5,5 - Non si vede granché lì davanti ad eccezione dell'assist per Quagliarella in pieno recupero. Si fa anche ammonire, saltando così la prossima gara contro il Bologna.

Quagliarella 7 - Quando prende palla i ritmi cambiano, le azioni dei padroni di casa si fanno pericolose. E infatti serve a Defrel l'assist che vale il gol del vantaggio. Nella ripresa realizza il rigore della sicurezza.

All. Giampaolo 7 - La sua Samp conduce il gioco dall'inizio alla fine del match, concedendo il giusto al Genoa. La retroguardia regge l'urto di un forcing nemmeno troppo intenso da parte dei rossoblù. Anche per merito dei suoi ragazzi, solidi e concreti.

GENOA

Radu 6,5 - Ad inizio gara respinge bene su Linetty, a fine match si ripete su Quagliarella evitando la terza marcatura. Nel mezzo due gol inevitabili.

Biraschi 4 - Defrel gli sguscia via al momento del gol e l'inizio diventa già un disatro.

Sembra riscattarsi quando salva sulla linea un rimpallo che favorisce Quagliarella, ma commette il fallo da rigore toccando col braccio e ricevendo il cartellino rosso nella ripresa. Mettendo di fatto la parola fine alla partita.

Romero 5,5 - Soffre la velocità dei due funambolici attaccanti blucerchiati. Ma ci mette le pezze che può.

Criscito 5 - Poca spinta, e quando ci prova non riesce a dare un supporto di qualità ai compagni. Nervoso.

Rolon 5,5 - Tanta corsa, qualche pallone recuperato. Poco altro per lui. Dal 56' Lerager 5,5 - Non cambia la musica dal momento del suo ingresso sino al termine delle ostilità.

Miguel Veloso 6 - Orchestra il gioco del Grifone ed appare il più lucido nello smistare il pallone. Si fa vivo anche dal limite dell'area, ma con poca fortuna.

Bessa 5,5 - Pochi inserimenti, tanto sacrificio. Nel complesso una partita a fasi alterne. Dal 77' Favilli s.v.

Pereira 5 - Linetty lo fa fuori troppo facilmente con un guizzo ad inizio gara, costringendo Radu a scaldarsi i guanti dopo pochi secondi. Una gara cominciata male e continuata sulla stessa linea sino al triplice fischio.

Lazovic 5 - Mai un cross, poca assistenza alle due punte. Sparisce.

Pandev 5 - Lotta e prova ad inventare con qualche filtrante, ma non sempre è preciso e a volte Kouamé non riesce ad arrivarci. Spento comunque nel complesso.

Kouamé 5,5 - Ci mette il fisico, la corsa, ma poca cattiveria. Ad inizio gara fa venire un brivido a tutto lo stadio con una conclusione pericolosa terminata di poco a lato. Dal 73' Sanabria 5 - Non si vede mai.

All. Prandelli 5 - Squadra poco aggressiva, poco cattiva, ma soprattutto con poche idee di gioco. La Samp ha la meglio senza neanche avere il bisogno di strafare. Poca cosa i rossoblù.

Arbitro: Calvarese 6,5 - Ne ammonisce parecchi, ma tiene sempre sotto controllo quello che comunque è un derby acceso, ma mai scorretto. Il Genoa protesta per un un contatto in area fra Ekdal e Pandev, ma non c'è niente. Sacrosanto il rigore blucerchiato.

TABELLINO

Sampdoria-Genoa 2-0

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala (dall'83' Bereszynski), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (dal 57' Jankto); Ramirez; Defrel (dal 71' Gabbiadini), Quagliarella. A disp.: Tonelli, Tavares, Ferrari, Vieira, Saponara, Sau, Caprari, Belec, Rafael. All.: Giampaolo.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Rolon (dal 56' Lerager), Miguel Veloso, Bessa (dal 77' Favilli), Pereira, Lazovic; Pandev, Kouamé (dal 73' Sanabria). A disp.: Zukanovic, Lakicevic, Pezzella Giu., Gunter, Radovanovic, Mazzitelli, Lapadula, Jandrei, Marchetti. All.: Prandelli.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

Marcatori: 2' Defrel (S), 53' Quagliarella (S) (rig.)

Ammoniti: 8' Criscito (G), 30' Linetty (S), 60' Pandev (G), 66' Romero (G), 79' Miguel Veloso (G), 87' Lerager (G), 91' Gabbiadini (S)

Espulsi: 51' Biraschi (G)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui