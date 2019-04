PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA BOLOGNA VOTI/ Non riparte la Fiorentina con Montella che, contro il Bologna, chiude soltanto 0-0 nel diluvio del Franchi. I padroni di casa più volte si affacciano nell'area di rigore felsinea ma la porta difesa da Skorupski non viene violata. Bene soprattutto Danilo e Lyanco. Male invece Giovanni Simeone.

FIORENTINA

Lafont 5,5 - Non sicurissimo in un paio di occasioni.

Ceccherini 6,5 - Gara attenta e con un paio di belle chiusure per il difensore del Crotone.

Pezzella 6,5 - Il capitano della Fiorentina gioca con la solita personalità. Qualche rischio nella ripresa per un contatto con Palacio.

Milenkovic 6 - Poca vena offensiva ma sbavature dietro ridotte al minimo.

Chiesa 5,5 - Ci prova proponendosi più volte in area di rigore ma Dijks è in grande giornata e lo chiude sempre con attenzione.

Dabo 6 - Qualche giocata di alto livello. Unico appunto, le poche verticalizzazioni per Simeone e Muriel.

Veretout 5,5 - Si limita al compitino che, in questo momento della Fiorentina, non basta.

Gerson 5 - Dopo il gol all'Olimpico con la Roma, il centrocampista brasiliano ha combinato davvero poco quando è stato chiamato in causa. Dal 77' Benassi S.V.

Biraghi 6 - Arriva spesso sul fondo ma i suoi traversoni non sono sempre chirurgici.

Simeone 5 - Come al solito tanto sacrificio ma pochissimi palloni, per giunta giocati male. Dal 56' Mirallas 6,5 - Entra e cerca di spaccare la partita con le sue discese sulla fascia.

Muriel 5,5 - Un paio di giocate davvero pericolose ma Danilo lavora bene sul centravanti colombiano. Dall'88' Vlahovic S.V.

All. Montella 5,5 - Inizio col brodino per l'ex allenatore del Milan che, anche per questioni di tempistiche, ancora non sembra aver messo il marchio su questa Fiorentina.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Bene nel primo tempo.

Nella ripresa si prende qualche rischio di troppo.

Mbaye 6 - E' chiamato a difendere su Chiesa nella ripresa e, soprattutto con le cattive, riesce in qualche modo nel suo intento.

Danilo 7 - L'ex Udinese è cresciuto moltissimo sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic. Altra prestazione impeccabile.

Lyanco 6,5 - Come Pezzella, rischia qualcosa in area di rigore, ma si destreggia sempre con grande qualità.

Dijks 6,5 - Lavoro eccellente su Chiesa nel primo tempo, e, nei secondi 45 minuti, alza i giri anche in fase offensiva.

Pulgar 6 - Meno in palla del solito ma comunque attento. Dal 73' Dzemaili S.V.

Poli 6,5 - Va a battagliare in mezzo al campo e spesso recupera palloni importanti per il contropiede. Dal 77' Donsah S.V.

Soriano 5,5 - Fa bene una cosa e ne sbaglia due, l'ex Villarreal deve ancora trovare la giusta continuità.

Sansone 5,5 - Prestazione molto simile a quella dell'ex Sampdoria Soriano. Poco cattivo negli ultimi 16 metri.

Orsolini 6,5 - Poteva fare qualcosa in più sull'uscita un po' folle di Lafont nel finale.

Palacio 6 - Tanto lavoro sporco e un rigore quasi guadagnato se non fosse per il pensiero opposto del direttore di gara Giacomelli. Dall'82' Santander S.V.

All. Mihajlovic 6,5 - Che solidità il Bologna di Sinisa! Il generale dei felsinei strappa un punto fondamentale al Franchi.

ARBITRO: Giacomelli 5,5 - Nel finale, in occasione del contatto Pezzella-Palacio, poteva starci il calcio di rigore.

TABELLINO

Fiorentina-Bologna 0-0

Fiorentina (3-5-2): Lafont, Pezzella, Ceccherini, Milenkovic, Veretout, Dabo, Gerson (Dal 77' Benassi), Chiesa, Biraghi, Muriel (Dall'88' Vlahovic), Simeone (Dal 56' Mirallas). All. Montella

Bologna (4-3-2-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Lyanco, Djiks, Poli (Dal 77' Donsah), Pulgar (Dal 73' Dzemaili), Soriano, Orsolini, Palacio (Dall'82' Santander), Sansone. All. Mihajlovic

Arbitro: Giacomelli (Trieste)

Marcatori:

Ammoniti: 28' Dijks (B), 73' Muriel (F), 76' Palacio (B), 83' Santander (B), 90+' Veretout (F)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui