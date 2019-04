Serie A, 32a giornata: derby alla Samp, Montella fermato

SERIE A RISULTATI MARCATORI / Pomeriggio avaro di gol in Serie A. Nelle tre gare in programma alle ore 15, valevoli per la 32a giornata, la Sampdoria ha vinto il derby contro il Genoa grazie alle reti di Defrel e Quagliarella. Nelle altre due partite, invece, il Bologna di Mihajlovic ha fermato sul pareggio la nuova Fiorentina di Montella, mentre Sassuolo-Parma è finita a reti inviolate.

Per effetto di questi risultati, quindi, la Sampdoria può continuare a sperare in un piazzamento europeo; il Bologna non riesce invece ad allungare sull'Empoli, che giocherà domani contro l'Atalanta.

Sampdoria-Genoa 2-0: 3' Defrel (S); 53' Quagliarella (S)

Fiorentina-Bologna 0-0

Sassuolo-Parma 0-0

Classifica Serie A: Juventus 84; Napoli 64; Inter 57; Milan 55; Roma 54, Atalanta 52; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 37; Sassuolo 37; Spal 35; Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

