TORINO CAGLIARI CAIRO ARBITRO VAR / Pareggio e bufera a Torino dopo la sfida dei granata contro il Cagliari. Non sono mancate infatti le polemiche al termine della gara che ha visto Pavoletti riacciuffare la compagine di Mazzarri nell'ultima porzione di partita. Un pari che non è andato giù a Mazzarri che abbandona il campo dopo la convalida del gol dei sardi.

Nel post-partita ha quindi parlato ai microfoni di 'Sky Sport' il presidente Urbano, esprimendo tutta la sua delusione: "Io non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma so cosa ha detto Barella che ha mandato a quel paese l’arbitro. Lo trovo ingiusto: se applichi la stessa regola lo fai per tutta la partita e ne espelli 10". Cairo ha poi proseguito: "Rigore di Izzo? Era evidente, al Var ci vanno soltanto per penalizzare noi purtroppo. Ma dobbiamo continuare a lottare fino all’ultimo, questo tipo di situazioni devono indurti ad essere ancora più combattivo e determinato. Poi non so come sia andata sul gol di Pavoletti. Oggi comunque è stata fatta un'ingiustizia. Ma non dobbiamo alzare bandiera bianca”.

Il numero uno dei granata, stando a quanto riportato da 'Toro.it' ha anche tuonato contro il Milan: "Non dico che vogliano fare andare il Milan o cosa, ma se guardi ieri qualcosa pensi e così se guardi oggi. Ma questo non vuol dire: non è che per forza debba sempre andare in un modo negativo”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui