CALCIOMERCATO JUVENTUS ALDERWEIRELD ARSENAL / Il centrale del Tottenham, Toby Alderweireld potrebbe seriamente lasciare il club allenato da Pochettino la prossima estate. Tante le squadre interessate tra Inghilterra ed estero, con la Juventus che monitora ancora la situazione.

Secondo quanto rivelato dal 'The Sun' anche l'si sarebbe iscritto alla corsa al difensore del Belgio che nel contratto ha una clausola rescissoria di 25 milioni di sterline che potrà essere soddisfatta fino al 26 luglio. I 'Gunners' avrebbero messo dunque nel mirino Alderweireld per poter regalare ad Emery il giusto rinforzo difensivo, approfittando proprio della clausola risolutiva presente nel contratto del calciatore. Dal canto suo il Tottenham potrebbe anche decidere di offrire al difensore un nuovo accordo per evitare una cessione a buon mercato ad una rivale storica come l'Arsenal. Osservano da lontano anche le altre grandi di Premier:. Tutte le ultime news di calciomercato: Clicca Qui

