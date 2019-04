Juventus-Ajax, designato l'arbitro: c'è un precedente con i bianconeri

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS AJAX ARBITRO / Designato l'arbitro di Juventus-Ajax , storica sfida in programma martedì alle ore 21 e valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League: sarà il francese, che ha diretto in passato solo una sfida dei bianconeri. Si tratta di Juventus-Sporting Lisbona, match concluso 1-1 il 31 ottobre 2017 con reti di Bruno Cesar e Higuain. Gli assistenti saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre al VAR ci sarà Nicolas Rainville, coadiuvato da François Letexier. Quarto uomo Benoît Bastien.