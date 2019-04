SONDAGGIO DYBALA CALCIOMERCATO JUVENTUS / Annata fin qui dimenticabile per Paulo Dybala che anche ieri nella sconfitta di Ferrara contro la Spal ha messo in luce una prova decisamente incolore nonostante l'assenza degli altri top player offensivi bianconeri.

La 'Joya' è finita indietro nelle gerarchie died ora il suo futuro non appare così legato alla. Proprio in tal senso i tifosi bianconeri hanno espresso la loro opinione in merito al destino di Dybala sulla pagina Twitter di 'Calciomercato.it'. Con il 52% delle preferenze i supporters bianconeri gradirebbero una cessione all'estero, al 25% uno scambio cone solo il 23% per la permanenza.

