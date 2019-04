Milan, squalifica per Kessie e Bakayoko? Richiesta prova tv

MILAN BAKAYOKO KESSIE PROVA TV / Possibile sanzione in vista per due pilastri del Milan come Kessie e Bakayoko. Il brutto gesto dei due rossoneri, che hanno mostrato la maglia di Acerbi dopo la vittoria con la Lazio come un trofeo di guerra ai loro tifosi.

