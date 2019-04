SERIE A TORINO CAGLIARI / Due gol, tre espulsioni e tanta aggressività: lunch match dal sapore inglese tra Torino e Cagliari. Alla fine finisce 1-1 con le reti di Zaza e Pavoletti che 'costringono' Mazzarri e Maran a dividersi la posta in palio. Un pareggio che fa più comodo ai sardi, che si avvicinano sempre di più alla quota salvezza, che ai granata, che vedono allontanarsi il sogno Champions forse in maniera definitiva. Partita molto dura, giocata su ritmi alti: a sbloccarla nella ripresa è Zaza con una deviazione su cross basso di Izzo. Lo stesso attaccante si fa però espellere per proteste nei confronti del direttore di gara.

Pochi minuti dopo arriva il pareggio di, convalidato dopo una lunga revisione al Var per sospetto fuorigicio dell'attaccante. Nel finale espulsione anche per(entrambi per doppia ammonizione) ma il risultato non cambia più.

TORINO-CAGLIARI 1-1: 52' Zaza (T), 78' Pavoletti (C)

CLASSIFICA: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan** 55; Roma 54**, Atalanta 52; Torino** 50; Lazio 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Cagliari 37**. Sassuolo 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

*una partita in meno

** una partita in più

