PAGELLE E TABELLINO TORINO CAGLIARI VOTI/ Termina in parità la sfida dell'Olimpico Grande Torino fra Torino e Cagliari. A passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie alla rete di Simone Zaza, poi espulso per un gestaccio nei confronti del direttore di gara. Poco dopo, Pavoletti incoccia e centra il pareggio per il Cagliari che continua a spingere nel finale. Gara complicatissima anche dal punto di vista disciplinare, 3 espulsioni con gli ospiti che chiudono il match in 9.

TORINO

Sirigu 6,5 - Solita buona partita dell'estremo difensore ex Palermo e Siviglia.

Izzo 6 - Ingenuo in occasione del gol del pareggio degli ospiti. Bello invece l'assist per la rete firmata da Zaza.

Nkolou 6 - Poche sbavature ma anche pochi acuti per il difensore centrale granata.

Moretti 6,5 - Un paio di diagonali provvidenziali per salvare il risultato. Qualità ed esperienza.

De Silvestri 6 - Sfortunato è costretto al cambio per infortunio al volto. Dal 40' Aina 6 - Non male la prestazione dell'esterno granata.

Baselli 5,5 - Meno in palla rispetto alle altre partite in casa, soltanto ad inizio partita riesce ad arrivare alla conclusione.

Rincon 5,5 - Rimedia un'ammonizione al secondo minuto di gioco che lo limita molto nell'arco di tutta la sfida. Dall'87' Damascan S.V.

Ansaldi 7 - Il regista esterno della squadra allenata da Mazzarri. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante.

Meité 6 - Molto pericoloso in fase offensiva mentre, difensivamente, non contiene al massimo delle sue possibilità.

Berenguer 5 - Prestazione senza mordente dell'esterno spagnolo che non riesce quasi mai ad incidere. Dal 73' Parigini 6,5 - Entra con buona personalità.

Zaza 5,5 - Pesante il gol del vantaggio ma l'espulsione è figlia di un'ingenuità clamorosa.

All. Mazzarri 5,5 - Condizionato dall'assenza di Belotti, non riesce a creare occasioni importanti con i suoi comprimari.

CAGLIARI

Cragno 7 - Conferma, così come Sirigu, la sua stagione di altissimo livello fra i pali. Miracoloso nel finale su Baselli.

Padoin 6 - Tanto sacrificio e qualche verticalizzazione interessante.

Unico neo il cartellino giallo rimediato al termine della prima frazione di gioco.

Pisacane 5 - Continua a fornire prestazioni alterne il difensore centrale del Casteddu, disattento in occasione del gol di Zaza.

Klavan 7 - Rientra da titolare dopo tanto tempo e si dimostra subito pronto, dominando in lungo e in largo il gioco aereo nella sua area di rigore.

Pellegrini 4,5 - Poca spinta e tanto nervosismo, nel finale arriva anche un'espulsione ampiamente evitabile.

Faragò 5,5 - Corre, corre, corre ma quando arriva al cross non è sempre molto preciso.

Ionita 6,5 - In quel ruolo, disegnato da Maran, l'ex centrocampista del Verona si esalta e mette in difficoltà la difesa del Toro con i suoi inserimenti. Dal 73' Birsa S.V.

Barella 5 - Qualche errore di troppo in contropiede in una prestazione a ritmi altissimi. Nel finale rovina tutto con una seconda ammonizione che si poteva tranquillamente risparmiare.

Cigarini 6,5 - Disegna un assist al bacio per la zuccata di Pavoletti. Nel finale, dalla distanza, cerca di impensierire Sirigu.

Joao Pedro 5 - Una sola accelerazione chiusa con un tiro velleitario. Dal 66' Cerri 6 - Qualche spunto interessante del forte centravanti rossoblù.

Pavoletti 7 - Era in palla e si vedeva sin dall'inizio del match. Imperioso lo stacco che vale il gol del pareggio. Dall'85' Lykogiannis S.V.

All. Maran 6,5 - Gestisce bene la partita e anche i cambi sono funzionali ai fini del risultato.

ARBITRO: Irrati 6 - Partita difficilissima e molto fisica. I cartellini sono tanti, anche due espulsioni.

TABELLINO

Torino-Cagliari 1-1

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri (Dal 40' Aina), Meité, Rincon (Dall'87' Damascan), Ansaldi; Berenguer (Dal 73' Parigini), Baselli; Zaza. All. Mazzarri

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Padoin, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita (Dal 73' Birsa); Barella, João Pedro (Dal 66' Cerri); Pavoletti (Dall'85' Lykogiannis). All. Maran.

Arbitro: Irrati (Pistoia)

Marcatori: 52' Zaza (T), 75' Pavoletti (C)

Ammoniti: 1' Barella (C), 2' Rincon (T), 20' Faragò (C), 45' Berenguer (T), Padoin (C), 57' Pisacane (C),

Espulsi: 74' Zaza (T), 82' Pellegrini (C) (Somma di ammonizioni), 90+' Barella (C)

