Instagram down, social bloccato in tutto il mondo: le ultime

INSTAGRAM DOWN NON FUNZIONA / Mattinata di passione per gli amanti dei social network: Instagram è inutilizzabile dalle ore 12 di questa domenica. Sono tantissime le segnalazioni sul malfunzionamento della popolare app, che registra i maggiori problemi in Europa e nel sud-est asiatico.

I suoi utenti si sono riversati su Twitter, unico dei principali social a continuare ad essere regolarmente attivo e dove sono giunte anche lamentele da parte degli utenti di Whatsapp e Facebook. I tre social appartengono al gruppo Facebook Inc. e, ovviamente, il loro contemporaneo stop non è casuale. Preoccupa e infastidisce gli utenti la mancanza di spiegazioni da parte del colosso di Zuckerberg, che proprio su Twitter non ha fornito alcuna comunicazione in merito allo status del servizio dei suoi siti.