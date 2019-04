FACEBOOK DOWN / Facebook down: ad un mese di distanza dal blackout più lungo della storia del social network avvenuto lo scorso 14 marzo, ancora malfunzionamenti segnalati in tutta Europa. I primi problemi sono arrivati poco prima delle 12 poi il blocco totale che riguarda diversi paesi. Come si può verificare su 'downdetector.com', il blackout di Facebook tocca soprattutto l'Europa e soltanto in maniera minore gli Stati Uniti.

I problemi maggiori sono segnalati in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo ma malfunzionamenti si registrano anche nell'Europa dell'Est con Austria, Ungheria e Croazia tra i Paesi più colpiti dal Facebook down. Ancora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla società americana che deve fare i conti anche con i problemi di, anche loro down., proprietaria delle tre piattaforme, sta lavorando alla loro completa integrazione.