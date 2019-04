JUVENTUS CRISTIANO RONALDO ZIDANE / Il Real Madrid continua a soffrire l'assenza di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane lo ha ribadito nella sua conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida di Liga con il Leganes. Il francese, parlando dei nuovi leader della squadra, ha dichiarato: "Puoi fare quello che vuoi, ma uno come Cristiano non si può sostituire. Se ne è andato, possiamo comprare giocatori ma non faranno ciò che ha fatto lui. Cosi è la vita.

Ha fatto grandi cose con questa maglia e ne siamo stati felicissimi, ora sta vivendo un'altra tappa della sua carriera. Non posso ripetere sempre la stessa cosa".

L'allenatore, inoltre, ha parlato dell'obiettivo per questo finale di stagione ("non possiamo vincere nulla, ma vogliamo il secondo posto") e dei possibili movimenti di calciomercato, con Isco possibile partente e nel mirino proprio della Juventus: "Ci sono molti giocatori con cui possiamo far cassa qui, perchè sono tutti fortissimi e tanti club li vogliono, non è nulla di nuovo. Isco è un calciatore importante e mi piace, vedremo cosa accadrà".

