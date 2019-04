CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / La Juventus fa sul serio per Joao Felix: i bianconeri hanno deciso di puntare in maniera forte sul talentino del Benfica, 19 anni e già protagonista con la maglia del club portoghese. La società piemontese sarebbe in pole per Joao Felix - come riferisce 'Sky' - potendo puntare sull'amicizia con il procuratore Joao Mendes - lo stesso di Ronaldo - e anche della voglia del giovanissimo attaccante di giocare con CR7.

Un duplice fattore che ora dovrà scontrarsi con le cifre richieste dal Benfica: 120 milioni di euro la clausola presente attualmente nel contratto del 19enne, con i portoghesi che vorrebbero alzarla fino a 200 milioni. Numeri importanti per un calciatore che con le prime apparizioni sul palcoscenico dei grandi ha conquistato tutte le big d'Europa: tutti gli aggiornamenti li puoi trovare qui . La Juve - pronta a finanziare l'affare con il 'sacrificio' di Dybala - è in pole ma la corsa è ancora tutta da giocare.