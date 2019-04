FIORENTINA BOLOGNA MIHAJLOVIC TIFOSI / Sinisa Mihajlovic non dimentica i suoi anni da allenatore della Fiorentina e lancia una frecciata ai tifosi viola. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con i toscani, il tecnico ha commentato il clima che si vivrà al Franchi dopo la crisi di risultati che ha portato alle dimissioni di Pioli e al ritorno di Montella: "A me dispiaceva solo se il pubblico non c'era, ma i fischi non mi hanno mai dato fastidio, erano di paura e mi facevano piacere.

A Firenze la situazione sarà strana, ma io ricordo quando ero l'allenatore della Fiorentina e anche se vincevamo la partita tutto il pubblico viola diceva 'serbo di merda' al proprio allenatore, per farvi capire come funziona là, la tifoseria.

L'allenatore, inoltre, ha difeso i proprietari della Fiorentina, nel mirino dei sostenitori ormai da anni: "Vedo che ci sono striscioni contro Della Valle, sono cose che non capisco. Come possono contestare una famiglia così, che è stata là, che li ha tirati fuori dai guai, che comunque sta facendo bene. Riconoscenza zero, invece di tenerseli stretti stretti...".

