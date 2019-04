FACEBOOK INSTAGRAM WHATSAPP DOWN / Problemi a Facebook, Instagram e Whatsapp: si stanno succedendo le segnalazioni da parte degli utenti soprattutto europei.

Su Twitter si moltiplicano i cinguettii con #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown mentre non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in merito. I problemi sarebbero iniziati intorno alle 12, allargandosi poi a macchia d'olio e toccherebbero oltre l'Italia anche Gran Bretagna, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e in modo minore gli Stati Uniti.